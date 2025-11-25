На Урале мужчину приговорили к 25 годам за убийство девочки

В региональном следственном управлении добавили, что Владимир Семенов осознавал характер совершаемых им действий и сознался в содеянном из-за неопровержимых улик

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Карпинский городской суд Свердловской области назначил 25 лет колонии Владимиру Семенову, который в 2002 году убил 12-летнюю девочку и в течение более 20 лет скрывал преступление. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Владимиру Семенову назначено окончательное наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он лишен права работать с детьми на 8 лет и обязан выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей", - сказано в сообщении.

Преступление было совершено в декабре 2002 года в Волчанске, когда ребенок находился в гостях у Семенова, его жены и их общей знакомой. Когда женщины вышли из квартиры, мужчина задушил девочку, ее тело спрятал в подполе, впоследствии в лесном массиве его сожгли родственники осужденного.

Отмечается, что суд признал Семенова виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ - "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" (в редакции, утвержденной Федеральным законом от 31.10.2002), свою вину подсудимый признал. В региональном следственном управлении добавили, что Семенов осознавал характер совершаемых им действий и сознался в содеянном под бременем неопровержимых улик.

Преступление оставалось нераскрытым в течение длительного срока, а прямых доказательств вины Семенова не было. В СУ СК отметили, что благодаря работе специалистов и современным методикам удалось установить генетический профиль погибшей, собрать комплекс доказательств, подтверждающих причастность фигуранта к убийству ребенка.