На Сахалине после исчезновения ребенка завели дело

Последний раз мальчика видели 24 ноября в Пензенском на улице Черемушки

ХАБАРОВСК, 25 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после исчезновения девятилетнего мальчика в селе Пензенское Томаринского района Сахалинской области. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по п. "в". ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека)", - проинформировали в СК.

Дело заведено для наиболее тщательного выяснения всех обстоятельств исчезновения ребенка, мобилизации сил и средств на проведение поисков.

Сообщение о безвестном исчезновении мальчика 2016 года рождения поступило в Углегорский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Сахалинской области. Последний раз ребенка видели 24 ноября в Пензенском на улице Черемушки.