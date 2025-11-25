Прокуратура Москвы утвердила обвинение депутату Рады Гончаренко

Он обвиняется в публичном призыве к осуществлению террористической деятельности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), призывавшего к ракетным ударам по Москве. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении ранее судимого 45-летнего гражданина Украины Алексея Гончаренко. Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет), п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, с угрозой применения насилия)", - говорится в сообщении.

Уголовное дело будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу заочно.

Установлено, что в октябре прошлого года и в январе текущего Гончаренко, являясь народным депутатом Верховной рады IX созыва, в ходе публичных выступлений призывал к осуществлению террористической деятельности путем нанесения ракетных и бомбовых ударов по территории Москвы. Текстовые публикации, содержащие видеозаписи с этими публичными призывами, он разместил в открытом доступе в интернете.

Гончаренко заочно арестован, он объявлен в розыск. Ранее он был заочно приговорен к 10 годам лишения свободы за совершение публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, экстремистские высказывания, а также высказывания, содержащие заведомо ложные сведения об использовании ВС РФ.