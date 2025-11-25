В Свердловске ЛНР в ДТП со скорой пострадали фельдшер и водитель

Министр здравоохранения республики Наталия Пащенко сообщила, что двоих пострадавших госпитализировали

ЛУГАНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Фельдшер скорой медицинской помощи и водитель легкового автомобиля получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Свердловск Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В Свердловске в автомобиль скорой, следовавшей по вызову, влетела легковушка. В результате лобового столкновения травмирован фельдшер скорой и водитель легкового автомобиля", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения республики Наталия Пащенко сообщила, что двое пострадавших доставлены в местную городскую больницу. Она также призвала водителей соблюдать правила дорожного движения и уступать дорогу автомобилям экстренных служб.