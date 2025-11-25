В Краснодарском крае ликвидировали два лесных пожара

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Лесные пожары в районе населенных пунктов Синегорск и Мирный Краснодарского края ликвидированы. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого лесопожарного центра.

"Сегодня, 25 ноября 2025 года, в 05:50 мск лесной пожар [в районе населенного пункта Синегорск] ликвидирован на примерной площади 22 га", - сказано в сообщении.

Специалисты также потушили огонь в лесу в районе населенного пункта Мирный. "Лесной пожар ликвидирован на примерной площади 22,5 га", - уточняется в Telegram-канале лесопожарного центра.

Минприроды Краснодарского края утром во вторник сообщило также о возгорании в лесу в районе садового товарищества "Сосновка" в Геленджике. Там, по последним данным, огонь прошел площадь в 2 га.