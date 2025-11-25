На проспекте Маршала Жукова затруднено движение из-за ДТП

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Движение затруднено на проспекте Маршала Жукова в сторону центра Москвы из-за ДТП, автомобилистов просят выбирать пути объезда. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На проспекте Маршала Жукова (в районе Крылатской ул. д. 40 ст. 43) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Движение в сторону центра затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.