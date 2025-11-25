Армия Румынии и истребители ФРГ не смогли сбить вторгнувшийся БПЛА

Румынский министр обороны Йонуц Моштяну утверждает, что беспилотник был российским

Редакция сайта ТАСС

БУХАРЕСТ, 25 ноября. /ТАСС/. Румынская армия и истребители ФРГ Eurofighter пытались сбить вторгнувшийся в румынское воздушное пространство беспилотник, но им это не удалось, БПЛА упал, так как потерял управление или у него закончилось топливо. Об этом сообщил министр обороны Румынии Йонуц Моштяну, утверждавший, что беспилотник был российским.

Упавший БПЛА был обнаружен в одном из населенных пунктов румынского уезда Васлуй (восток страны). "Было новое вторжение российского беспилотника, новая провокация России против Румынии, беспилотник, который румынская армия и германские истребители Eurofighter пытались сбить, - приводит слова Моштяну агентство Аджерпрес. - Я бы хотел, чтобы его сбили".

Глава Минобороны сообщил, что из-за инцидента прервет свою поездку на 57-ю авиабазу Михаил Когэлничану (уезд Констанца) и вернется в Бухарест. Румынский министр находился на базе в связи с визитом командующего армией США в Европе и Африке Кристофера Донахью.

Префект уезда Васлуй Эдуард Попика ранее сообщил, что на территории коммуны Пуйешть упал "металлический элемент". На место происшествия выехали представители уездной полиции и антитеррористической бригады Румынской службы информации (госбезопасности), а также эксперты Минобороны.

Ранее Минобороны Румынии сообщило о проникновении БПЛА в воздушное пространство страны в уездах Тулча и Галац.