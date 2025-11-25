На Камчатке вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 5 км над уровнем моря

Шлейф протянулся на 54 км в северо-восточном направлении

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Ученые на Камчатке зафиксировали выброс пепла вулканом Безымянный на высоту 5 км над уровнем моря. Об этом ТАСС сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения.

"Пепловый выброс на высоту 5 километров над уровнем моря зафиксирован на вулкане Безымянный. Шлейф пепла протянулся на 54 километра в северо-восточном направлении. Активность вулкана продолжается. Выбросы пепла на высоту до 15 километров возможны в любое время. Они могут представлять опасность для полетов", - отметили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения.

Как сообщили ТАСС в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, последнее мощное извержение вулкана произошло летом 2024 года, когда столб пепла поднялся на высоту до 12 км. В настоящий момент на вулкане фиксируется свечение купола, сход лавин, исполин имеет оранжевый код авиационной опасности. Туристам приближаться к вулкану не рекомендуется. Самое серьезное в современной истории извержение вулкана Безымянный произошло в 1956 году.

Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 км от поселка Ключи и 350 км от Петропавловска-Камчатского. Вулкан извергается в среднем 1-2 раза в год.