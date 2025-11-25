Суд в Швеции поддержал оправдательный приговор по делу о шпионаже в пользу РФ

Суд согласился с тем, что прокурор не смог доказать, что целью деятельности подозреваемого был сбор секретной информации

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 25 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд шведского округа Свеа оставил в силе оправдательный приговор Стокгольмского окружного суда мужчине, задержанному в конце ноября 2022 года по подозрению в незаконной разведывательной деятельности в пользу РФ. Об этом сообщается в пресс-релизе судебной инстанции.

"Апелляционный суд округа Свеа сегодня вынес вердикт по делу, в котором мужчина обвиняется в незаконной разведывательной деятельности против Швеции и иностранного государства (в данном случае США). Апелляционный суд оставил в силе оправдательный приговор окружного суда", - говорится в сообщении.

В конце ноября 2022 года шведская полиция безопасности (СЕПО) задержала двух человек в пригороде Стокгольма, одного из них отпустили, оставив под подозрением. Как сообщали СМИ, речь идет о супружеской паре из России, приехавшей 25 лет назад в королевство из Перми, в частности о гражданине РФ Сергее Скворцове. Супруги были совладельцами нескольких компаний, в том числе фирмы, занимавшейся торговлей промышленным оборудованием. Россиянам около 60 лет, в Швеции они в 1999 году получили постоянный вид на жительство, а чуть более 10 лет спустя стали шведскими подданными. Как утверждали местные журналисты, начало незаконной деятельности примерно совпадало со временем натурализации супругов.

Прокуратура королевства утверждала, что компании Скворцова использовались российской военной разведкой для получения электронных устройств и современных технологий, ввоз которых в РФ запрещен из-за западных санкций. В ведомстве считают, что россиянин своими действиями "причинил серьезный ущерб" национальной безопасности Швеции и США.

Окружной суд в своем решении в октябре 2023 года пояснил, что бизнес подозреваемого "представляет собой платформу для приобретения технологий у компаний на Западе и что передовые технологии были приобретены и поставлены российскому государству в обход экспортных правил и санкций". "Однако в деле не выявилось ничего, кроме того, что эта деятельность была направлена исключительно на приобретение технологий, а не на получение информации, которая могла бы представлять собой шпионаж. Таким образом, по мнению районного суда, на эту деятельность не распространяются санкции за незаконную разведывательную деятельность, на которые ссылается прокурор", - отмечено в сообщении суда.

По словам представителя суда Якоба Хеденмо, прокурор не смог доказать, что целью деятельности подозреваемого был сбор секретной информации. В своих выводах апелляционный суд согласился с окружным.

Возможное наказание

Гражданину РФ грозило до четырех лет тюремного заключения. Согласно шведскому законодательству, ведение нелегальной разведдеятельности предусматривает более мягкое наказание, чем шпионаж. Адвокат подсудимого настаивал на его невиновности.

В начале октября 2023 года задержанного отпустили из-под стражи.