В Москве на Киевском шоссе произошло ДТП
12:12
обновлено 12:40
МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Движение было затруднено на Киевском шоссе в сторону центра Москвы из-за ДТП, автомобилистов просят выбирать пути объезда. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На 26-м км Киевского шоссе произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Движение в сторону центра затруднено", - говорится в сообщении.
Движение позднее восстановили, об этом сообщили в департаменте транспорта.
"Движение на 26-м км Киевского ш. восстановлено", - говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда.
