В Москве задержали мужчину за повреждение 12 припаркованных машин

На злоумышленника завели уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества

Редакция сайта ТАСС

© ГУ МВД России по Москве/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который повредил 12 припаркованных на востоке Москвы автомобилей. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника пресс-службы столичного главка полиции Ленар Давлетшин.

По его словам, в полицию за помощью обратились 12 человек, которые сообщили, что неизвестный разбил стекла их автомобилей, припаркованных на улицах Челябинская и Чечулина.

"Полицейские столичного района Ивановское установили личность подозреваемого и задержали на Дорожной улице 40-летнего уроженца Ростовской области", - сказала Давлетшин.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. "Устанавливаются все пострадавшие от противоправных действий фигуранта и мотивы его поступка. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - добавил замначальник пресс-службы.