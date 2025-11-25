Расследование дела против экс-главы филиала строительного управления МО завершили

Юрия Сергу обвиняют в получении семи взяток в крупном и особо крупном размерах

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Военные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника филиала "Строительное управление по Западному военному округу" Юрия Серги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.

"Военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника филиала строительного управления Юрия Серги, обвиняемого в получении семи взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в 2022-2023 годах государственным заказчиком с ООО "Торговый Дом Кипаларм", ЗАО "ССК "Амалтея" и ООО "СТК Горячий цех" заключены многомиллионные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объектов в ряде регионов. Обязанности по контролю за исполнением контрактов возлагались на Сергу. В этот период он в составе организованной группы получил от генеральных директоров указанных коммерческих организаций взятки в крупном и особо крупном размерах за оказание содействия в заключении договоров субподряда, а также общее покровительство при выполнении контрактов.

Всего незаконным путем им получено 8,5 млн рублей. В результате преступлений условия контрактов были не выполнены, Минобороны России причинен значительный ущерб. "По ходатайству военного следователя в отношении Серги судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий по ходатайству военного следователя судом наложен арест на имущество Серги в общей сумме более 10 млн рублей", - сказали в ГВСУ.