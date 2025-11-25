В Петербурге осудили упавшего в котлован стройки водителя каршеринга

Огабека Турсунова приговорили к семи годам колонии

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил к семи годам колонии общего режима водителя угнанного каршеринга, который упал в строительный котлован на юге Санкт-Петербурга в мае 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

"Прокуратура Московского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Огабека Турсунова. Он признан виновным по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон), п. "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами). Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Также Турсунова на 2,5 года лишили права управлять транспортом.

Как сообщал ТАСС, Турсунов попал в аварию 4 мая 2024 года, уходя от полицейской погони. Сотрудники ДПС начали преследование машины, когда водитель не остановил ее по требованию инспектора. Было установлено, что Турсунов, не имея водительского удостоверения, воспользовался чужим аккаунтом каршеринга и арендовал автомобиль Volkswagen. Не справившись с управлением, он въехал в зону проведения дорожных работ вблизи дома 44, корп. 9А на Московском шоссе и упал в строительный котлован. Двух пассажиров иномарки госпитализировали, один из них умер от полученных повреждений в больнице.