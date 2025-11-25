В Перми двух подростков обвиняют в совершении теракта

Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

© УФСБ России по Пермскому краю/ СК России/ ТАСС

ПЕРМЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Двое подростков обвиняются в совершении террористического акта в Индустриальном районе Перми. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Пермскому краю.

"Следственными органами СК России по Пермскому краю предъявлено обвинение двум 17-летним подросткам в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, ночью 22 ноября подростки, используя промышленную горючую жидкость, подожгли оборудование трансформаторной подстанции в Индустриальном районе Перми. Ранее в одном из мессенджеров с ними связался неизвестный, который предложил совершить эти действия за денежное вознаграждение.

Подростки были задержаны сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю на месте совершения преступления. В настоящее время им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли предметы и объекты, имеющие значение для следствия. В настоящее время допрашиваются свидетели, назначены и проводятся судебные экспертизы.