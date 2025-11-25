На Украине сотрудник военкомата избил ногами упавшего на землю мужчину

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) во время принудительной мобилизации в городе Ровно на западе Украины бил ногами упавшего на землю мужчину. Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Время.UA".

Издание уточняет, что за избиваемого пытались заступиться прохожие, но неизвестно, удалось ли им помешать его мобилизации.

На одном из опубликованных видео группа мужчин в камуфляже стоит возле лежащего на асфальте человека. Один из них с силой наносит гражданину несколько ударов ногой. На другой записи с того же места прохожие пытаются заступиться за избиваемого, сотрудников ТЦК называют "мордоворотами".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам, хватают мужчин и заталкивают в свои микроавтобусы. Сотрудники военкоматов при задержании военнообязанных нередко применяют силу и нарушают закон. Подобные инциденты неоднократно приводили к гибели людей.