В Челябинской области сотрудника вуза осудили за взятки

Преподаватель Южно-Уральского госуниверситета получил от студентов свыше 1 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Суд в Челябинской области признал задержанного в 2023 году преподавателя Южно-Уральского государственного университета виновным в получении 20 взяток от студентов на общую сумму свыше 1 млн рублей за выставление положительных оценок. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Судом заведующий кафедрой "Современные образовательные технологии" Института открытого и дистанционного образования Южно-Уральского государственного университета признан виновным в совершении 20 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в качестве дополнительного наказания виновному назначен штраф в размере 2 млн рублей. Также он лишен права заниматься организационно-распорядительной, педагогической деятельностью в учебных заведениях на три года.

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области. Следствием и судом установлено, что с 2022 по 2023 год мужчина получил от 20 студентов взятки в общей сумме более 1 млн рублей. Деньги платились за выставление положительных оценок в период промежуточных аттестаций без фактической сдачи экзаменов и зачетов.

По информации пресс-службы следственного управления, для обеспечения исполнения приговора в части исполнения наказания в виде штрафа следователем наложен арест на автомобиль осужденного стоимостью 1 млн рублей.