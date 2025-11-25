В Краснодаре успели пресечь передачу мошенникам сейфа с $30 тыс.

По версии следствия, злоумышленники связались с девушкой и вынудили назвать код из СМС, после заставили выступить в роли курьера

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Краснодаре пресекли передачу мошенникам $30 тыс., которые студент из Сочи вместе с сейфом взял у своего отца, возбуждено уголовное дело, арестована сообщница мошенников. Об этом журналистам сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Полицейские перехватили сейф с 30 тыс. долларов и ценностями, который студент отдал мошенникам. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сообщнице мошенников грозит до 10 лет лишения свободы, она заключена под стражу. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению данного преступления" , - говорится в официальном заявлении.

Уточняется, что арестованная 21-летняя приезжая из Новосибирска вынуждена была стать сообщницей мошенников. По версии следствия, злоумышленники связались с девушкой по телефону, вынудили назвать код из СМС, после чего угрожая уголовной ответственностью за содействие недружественному государству заставили выступить в роли курьера.

Преступники перечислили ей на счет 110 тыс. рублей и направили в Сочи. Там, по их указанию, она встретилась с еще одной их жертвой - молодым человеком, который передал ей для злоумышленников сейф своего отца с $30 тыс. и драгоценностями. Далее девушка прибыла на такси в Краснодар, чтобы перевести похищенную наличность в криптовалюту. Сотрудники полиции успели задержать ее по пути в банк.