В аэропорту Уфы задержали пассажира из Вьетнама с чучелом головы крокодила

"Сувенир" изъяли и направили на экспертизу

УФА, 25 ноября. /ТАСС/. Таможенники в аэропорту Уфы изъяли чучело головы крокодила у пассажира, прилетевшего из Вьетнама. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского таможенного управления.

"Сотрудники таможенного поста Аэропорт Уфа обнаружили чучело головы крокодила в багаже пассажира, прилетевшего из Вьетнама. Мужчина следовал через зеленый коридор, не имея ни документов о приобретении деривата, ни сертификата на его ввоз. О необходимости декларирования экзотического сувенира он не знал", - говорится в сообщении.

Чучело изъяли и направили на экспертизу, которая должна установить, попадает ли этот "сувенир" под перечень видов рептилий, находящихся под угрозой исчезновения.

"По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение", - сообщил и.о. начальника таможенного поста Аэропорт Уфа Константин Архиреев.

Ранее Башкортостанская таможня возбудила дела об административных правонарушениях в отношении туриста, прилетевшего из Таиланда с чучелом головы крокодила.