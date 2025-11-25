В КБР экс-военного осудили за махинации с выплатами за госнаграды

Начальника военной полиции приговорили к 11 годам колонии

НАЛЬЧИК, 25 ноября. /ТАСС/. Суд в Кабардино-Балкарии (КБР) приговорил бывшего начальника военной полиции к 11 годам колонии за махинации с выплатами за госнаграды, причиненный государству ущерб составил более 210 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Нальчикского гарнизонного военного суда.

"В декабре 2023 г. Пузенко принял непосредственное участие в создании подложного доказательства о якобы совершении подвига другими членами преступной группы, за что они необоснованно были награждены госнаградами с незаконным получением денежного вознаграждения. Позднее он обнаружил и незаконно приобрел <…> станковый пулемет Максима образца 1910 года <…> и совершил незаконный сбыт данного огнестрельного оружия путем передачи его в качестве подарка иному лицу", - говорится в сообщении.

Ущерб, причиненный государству, превысил 210 млн рублей.

В суде пояснили, что речь идет о бывшем начальнике военной полиции, военнослужащем Минобороны России, майоре Владимире Пузенко. Он осужден по нескольким частям ст. 159.2 и 222 УК РФ.

Нальчикский военный гарнизонный суд назначил экс-военному 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его также лишили воинского звания "майор" и государственных наград - ордена Мужества, медалей "За храбрость" и "За спасение погибавших". Мужчину также обязали возместить материальный ущерб.