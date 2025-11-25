Экс-депутату Мосгордумы Круглову продлили срок ареста на месяц

Он обвиняется в распространении фейков о ВС РФ

Максим Круглов © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Перовский районный суд Москвы продлил на месяц арест бывшему депутату Мосгордумы от партии "Яблоко" Максиму Круглову по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщили ТАСС адвокат обвиняемого Сергей Бадамшин.

"Максиму Круглову продлен срок ареста на один месяц", - сообщил адвокат.

Круглову предъявлено обвинение по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

Ранее защитник обвиняемого Сергей Бадамшин в беседе с ТАСС отмечал, что "уголовное преследование Круглова является политически мотивированным и связанным с его деятельностью в партии "Яблоко", где Максим Круглов состоит на протяжении почти 22 лет и в настоящее время занимает пост зампреда партии".

СК сообщал, что в ходе допроса мужчина не признал вину. В апреле 2022 года Круглов публично распространил в Telegram-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины.