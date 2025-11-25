В тушении лесных пожаров в Геленджике задействовали вертолет

В районе двух возгораний сбросили девять тонн воды

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Спасатели задействовали вертолет Ка-32 для тушения двух очагов лесных пожаров, сброшены девять тонн воды, возгорание удалось локализовать на общей площади 7,5 га. Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Для усиления работ по тушению применен вертолет Ка-32 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России, который осуществил три сброса в количестве девяти тонн воды на наиболее сложные участки", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пожар в районе садового товарищества "Сосновое" удалось локализовать на площади 4,5 га, в районе села Прасковеевка возгорание локализовано на 3 га. Ранее сообщалось, что в Геленджике происходит возгорание лесной подстилки в Геленджикском лесничестве, Кабардинском участковом лесничестве.