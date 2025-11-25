Замкомандующего ЛенВО Муминджанова оставили под арестом

Мужчину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере

Редакция сайта ТАСС

Валерий Муминджанов © Сергей Фадеичев/ ТАСС

ВОРОНЕЖ, 25 ноября. /ТАСС/. Воронежский гарнизонный суд не удовлетворил просьбу адвокатов обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере замкомандующего ЛенВО генерал-майора Валерия Муминджанова об изменении ему меру пресечения на домашний арест, в том числе в связи с состоянием здоровья. Муминджанов останется под стражей до 4 марта, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Меру пресечения оставить без изменения", - сказал судья.

Обвиняемый останется под стражей до 4 марта.

По словам адвоката Сергея Бородина, Муминджанов страдает рядом хронических заболеваний, в том числе гипертонической болезнью 1-й стадии, и нуждается в постоянном уходе и лекарственных препаратах. Кроме того, все доказательства стороны обвинения исследованы, свидетели допрошены, применение более мягкой меры пресечения представляется целесообразным. Однако суд не согласился с доводами адвоката.

Кроме того, одной из причин отказа в переводе Муминджанова под домашний арест стало наличие у него родственников, проживающих за пределами Российской Федерации - в Сумской области Украины. Следующее заседание по делу замкомандующего ЛенВО назначено на 2 декабря.

Муминджанов был арестован в сентябре 2024 года, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. На его имущество наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки. По данным следствия, он занимал должность руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ и, отвечая за вещевое обеспечение армии, способствовал заключению договоров в интересах оборонного ведомства с коммерческими организациями на поставку обмундирования. За оказание содействия в этом вопросе он получил взятку на сумму около 20 млн рублей.