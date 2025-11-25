ТАСС: экс-главу "дочки" "Роснано" приговорили к пяти годам за мошенничество

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Зеленоградский суд Москвы приговорил бывшего генерального директора аффилированной с "Роснано" компании "Элвис-неотек" Александра Ракутина и бывшего инвестиционного директора этой организации Наиля Губаева, обвиняемых в мошенничестве на 25 млн рублей, к пяти годам и девяти годам шести месяцам лишения свободы соответственно. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Суд приговорил Наиля Губаева к девяти годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом в размере 1 млн рублей, Александра Ракутина - к пяти годам и штрафу в размере 600 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Гражданский иск потерпевшей стороны удовлетворен в полном объеме и солидарно взыскан с подсудимых.

Также суд приговорил к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей директора ООО "Ди-лабс" Рината Хуснутдинова, который вместе с Губаевым и Ракутиным совершил преступление. Вину свою он признал и раскаялся в содеянном.

Прокурор Светлана Тарасова просила суд назначить Губаеву наказание в виде 12 лет лишения свободы, Ракутину - в виде шести лет, с отбыванием в колонии общего режима, а также назначить Ракутину штраф в размере 700 тыс. рублей, Губаеву - в размере 1 млн рублей. Директора ООО "Ди-лабс" Рината Хуснутдинова просили приговорить к пяти годам колонии общего режима и штрафу 600 тыс. рублей.

По данным следствия, подсудимые вступили в сговор для совершения преступления. Таким образом, АО "Элвис-неотек" заключило с ООО "Ди-лабс" фиктивный договор об оказании работ и услуг. На счет ООО "Ди-лабс" было переведено порядка 25 млн рублей, но работы по факту не были выполнены. Позже данная денежная сумма была переведена на счета иностранных компаний, подконтрольных Губаеву.