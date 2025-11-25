В Туапсе неизвестный выстрелил в девятилетнего ребенка

Стрелявшего разыскивает полиция

КРСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Неизвестный выстрелил из пневматического оружия в девятилетнего ребенка во дворе дома в Туапсе, пострадавший госпитализирован, полиция ведет розыск злоумышленника, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В дежурную часть ОМВД России по Туапсинскому району поступило сообщение от местной жительницы о том, что во дворе дома по улице Шаумяна города Туапсе неизвестный выстрелил в ее девятилетнего сына из пневматического оружия. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на задержание злоумышленника", - говорится в заявлении краевого главка полиции.

Там добавили, что ребенок получил телесные повреждения, пострадавший госпитализирован.