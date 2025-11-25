В Калужской области осужденный плеснул кислотой в начальника колонии

Пострадавший с серьезными ожогами лица, глаз и рук доставлен в больницу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Осужденный в Калужской области плеснул кислотой в лицо начальнику колонии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщили в УФСИН по Калужской области.

В УФСИН сообщили, что 25 ноября 2025 года "на территории исправительного учреждения" УФСИН РФ по Калужской области "осужденный плеснул кислотой в лицо начальнику колонии", который находился "при исполнении служебных обязанностей". В результате происшествия руководитель исправительного учреждения получил серьезные ожоги глаз, лица и рук. Его доставили в больницу.

Следственные органы следственного управления СК РФ по Калужской области проводят процессуальную проверку и устанавливают обстоятельства нападения.