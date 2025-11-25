ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

Собиравшие деньги на "строительство" Крымского моста получили по шесть лет

От действий финансовой пирамиды пострадали 707 человек
Редакция сайта ТАСС
14:43

ВОЛГОГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Собиравшие средства якобы на строительство Крымского моста два участника финансовой пирамиды приговорены к шести годам колонии общего режима каждый. Об этом сообщили в пресс-службе Ворошиловского районного суда города Волгограда.

Суд установил, что в 2014-2019 годах участники финансовой пирамиды совместно с организатором привлекали средства для последующих финансовых операций. Выплаты процентов преподносились вкладчикам, как результат инвестиций в развитие Республики Крым, в частности в строительство коттеджных поселков и Крымского моста, в то время как весь финансовый поток осуществлялся за счет средств новых вкладчиков.

"[Участникам организованной группы] назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима на срок 6 лет каждому", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фигуранты признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). От действий финансовой пирамиды пострадали 707 человек, а общая сумма нанесенного ущерба составила более 326 миллионов рублей. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании компенсаций.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано. 

РоссияВолгоградская область