Собиравшие деньги на "строительство" Крымского моста получили по шесть лет

От действий финансовой пирамиды пострадали 707 человек

ВОЛГОГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Собиравшие средства якобы на строительство Крымского моста два участника финансовой пирамиды приговорены к шести годам колонии общего режима каждый. Об этом сообщили в пресс-службе Ворошиловского районного суда города Волгограда.

Суд установил, что в 2014-2019 годах участники финансовой пирамиды совместно с организатором привлекали средства для последующих финансовых операций. Выплаты процентов преподносились вкладчикам, как результат инвестиций в развитие Республики Крым, в частности в строительство коттеджных поселков и Крымского моста, в то время как весь финансовый поток осуществлялся за счет средств новых вкладчиков.

"[Участникам организованной группы] назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима на срок 6 лет каждому", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фигуранты признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). От действий финансовой пирамиды пострадали 707 человек, а общая сумма нанесенного ущерба составила более 326 миллионов рублей. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании компенсаций.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.