Экс-начальника ИК в Белгороде осудили за сдачу станков в металлолом

Ущерб составил более 5 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 25 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего начальника исправительной колонии №5 управления ФСИН РФ по Белгородской области Михаила Полуэктова к трем годам лишения свободы за незаконную сдачу станков в пункт приема металлолома. Ущерб составил более 5 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Приговором Свердловского районного суда г. Белгорода вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Белгородской области Михаила Полуэктова. Он признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата)", - сообщили в пресс-службе, добавив, что ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Установлено, что в 2023 году, занимая должность начальника исправительной колонии, Полуэктов отдавал своим подчиненным незаконные указания по вывозу станков, инструментов и металлолома с территории колонии для сдачи их в пункт приема. Государственному учреждению был причинен ущерб на сумму более 5,1 млн рублей.

Суд также частично удовлетворил иск ФСИН РФ о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба.