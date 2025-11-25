В Геленджике потушили два лесных пожара

Спасатели задействовали вертолет Ка-32

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. В Геленджике ликвидировали два лесных пожара. Возгорание в районе садового товарищества "Сосновка" потушили на площади 4,5 га. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого лесопожарного центра.

"Сегодня, 25 ноября, в 17:40 пожар [в районе СНТ "Сосновка"] был полностью потушен на площади около 4,5 га", - говорится в сообщении.

Второй лесной пожар ликвидировали в районе села Прасковеевка. Взгорание было потушено в 19:00 (мск) на примерной площади 3 га.

Для тушения двух очагов лесных пожаров спасатели задействовали вертолет Ка-32. Были сброшены 9 тонн воды. К вечеру вторника возгорания удалось локализовать на общей площади 7,5 га.

