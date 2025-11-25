У бывшего вице-премьера КЧР конфисковали 19 объектов недвижимости

Экс-чиновницу обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 25 ноября. /ТАСС/. Суд конфисковал 19 объектов недвижимости, две машины и около 2 млн рублей у бывшего вице-премьера Карачаево-Черкесии (КЧР) и ее родственников. Экс-чиновницу обвиняют в создании организованного преступного сообщества и мошенничестве, сообщили в Черкесском горсуде.

"В судебном заседании истцом было полностью доказано незаконное происхождение конфискованного имущества и его приобретения на неподтвержденные доходы. Судом исковые требования удовлетворены частично, в доход государства обращены 19 объектов недвижимости, два транспортных средства марок AUDI Q5 и Lexus NX200T и взысканы солидарно денежные средства в размере 1,8 млн рублей как эквивалент стоимости проданного транспортного средства, а также судебные расходы в размере 230 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Иск об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, прокуратура региона предъявила к бывшему зампреду правительства КЧР и ее родственникам.

"Установлено, что должностное лицо и ее родственники, имея подтвержденный доход в общей сумме свыше 29 млн рублей, а также привлеченные кредитные средства по договору ипотеки в сумме 6,7 млн рублей, с 2015 года по 2022 год включительно приобрели 19 объектов недвижимости и три автотранспортных средства премиум-класса. Согласно экспертному заключению, указанное имущество оценено на общую сумму 81,4 млн рублей", - пояснили в суде.

О деле

По версии следствия, участники организованного преступного сообщества с 2015 по 2022 годы похитили более 30 млн рублей бюджетных средств при ремонте больницы, закупке различных товаров для нужд медучреждения, оказании услуг, выдаче заработной платы работникам, приобретении топлива для служебного транспорта.

В состав преступного сообщества вошли заместитель главврача по хозяйственным вопросам, главный бухгалтер и работники бухгалтерии, заведующий аптекой, начальник отдела учета и контроля за оказанием платных услуг, два индивидуальных предпринимателя и иные лица. Создала и возглавила ОПС экс-зампред правительства КЧР Ирина Гербекова, ранее занимавшая должность главврача республиканской клинической больницы. Они обвиняются по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).

Уголовные дела в отношении замглавврача по хозяйственным вопросам, его супруги - предпринимательницы и главного бухгалтера больницы, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве, рассматриваются в особом порядке. В июле 2025 года дело в отношении замглавврача было прекращено в связи со смертью подсудимого.