На СВХ в Москве затруднено движение из-за ДТП

На месте работают оперативные службы города

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Движение автотранспорта на Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве в районе проспекта Мира затруднено из-за ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На СВХ (в районе просп. Мира) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что движение в районе ДТП затруднено на 2,5 км. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.