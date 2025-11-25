В Ярославле сотрудников вузов оштрафовали за материалы нежелательных организаций

Александр Дугин и Наталья Волохович выплатят по 20 тыс. рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Кировский районный суд Ярославля во вторник оштрафовал сотрудников двух ярославских государственных вузов Александра Дугина и Наталью Волохович за распространение материалов нежелательных организаций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

"Суд признал должностных лиц вузов виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности), и назначил каждому из них наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.

Административные протоколы были составлены в отношении помощника ректора Ярославского государственного театрального института имени Фирса Шишигина Натальи Волохович и начальника управления научных исследований и инноваций Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова Александра Дугина.

Согласно постановлениям прокуратуры, на официальных сайтах университетов были размещены ссылки на интернет-ресурсы иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Материалы были доступны для прочтения и скачивания.