NTV: высокотоксичный фосфин мог стать причиной смерти в Стамбуле семьи из ФРГ

СТАМБУЛ, 25 ноября. /ТАСС/. Высокотоксичный газ фосфин с большой долей вероятности стал причиной смерти в Стамбуле семьи из четырех человек из Германии. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на заключение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что в небольшой гостинице Harbour Suites Old City в туристическом районе Фатих 9 ноября остановилась семья Бёджек из ФРГ. Все четверо ее представителей, в том числе двое детей в возрасте трех и шести лет, умерли в больнице. Следствие рассматривает несколько версий инцидента, в том числе отравление от кондиционера веществом, которое использовалось при санитарной обработке гостиницы. Отель опечатан по решению прокуратуры.

В рамках расследования уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности" были задержаны 10 человек, в том числе хозяин отеля, его сотрудник, представители компании, проводившей дезинсекцию, а также кафе, которое посещали иностранцы.

Фосфин является ядовитым газом, который применяется в том числе для борьбы с насекомыми и вредными грызунами. Он поражает нервную систему, органы дыхания, нарушает обмен веществ, может стать причиной отравления с летальным исходом.