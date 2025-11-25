В Подмосковье завели дело после истязания подростков в реабилитационном центре

Медицинское учреждение функционировало незаконно

Редакция сайта ТАСС

© ГСУ СК России по Московской области/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после истязания и удержания подростков в незаконном реабилитационном центре в Истре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Сотрудники территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области завели уголовное дело после функционирования незаконного центра для подростков, а также причинения тяжкого вреда здоровью одному из постоянных посетителей, истязания и незаконного удержания несовершеннолетних.

Следствием установлено, что с августа по ноябрь преступная группа организовала в Дедовске реабилитационный центр, где незаконно пребывали 24 подростка. Они проходили лечение от разного рода зависимостей. С законными представителями заключались договоры, согласно которым с несовершеннолетними должны были работать психологи, а в действительности они подвергались избиению и пыткам.

В результате 23 ноября в реанимационное отделение больницы в бессознательном состоянии был доставлен 16-летний подросток с множественными телесными повреждениями головы, туловища и конечностей, а также со следами связывания рук и ног в области запястий и ступней.

В областном ГСУ СК заключили, что обвинение в совершенных преступлениях предъявили администратору центра, а также одному из постоянных посетителей - 18-летней девушке, участвовавшей в избиении и истязании несовершеннолетних. Организаторов центра продолжают разыскивать. Суд по ходатайству следствия против администратора центра избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, в отношении девушки мера пресечения будет избрана 26 ноября.

В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что дети проживали в условиях изоляции, систематического применения к ним насилия, а также ограничения в потреблении еды и воды. "В настоящий момент часть детей переданы законным представителям, остальные размещены в семейном центре. Дальнейший ход и результаты расследования уголовного дела контролирует Истринская городская прокуратура", - заключили в прокуратуре