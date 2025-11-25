В Абхазии проводят проверку по инциденту в Сухуме с участием трех россиян

Оценку действиям должна дать прокуратура республики, заявил абхазский генпрокурор Адгур Агрба

СУХУМ, 25 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Сухума проводит доследственную проверку инцидента в Сухуме, имевшего место 5 ноября с участием троих граждан России и троих граждан Абхазии. Оценку действиям должна дать прокуратура Республики Абхазия, заявил генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба на совещании.

24 ноября на сайте УВД по городу Сочи ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщалось, что в ходе расследования уголовного дела установлена достоверная причастность к совершению разбойного нападения на троих граждан России Кварчия Кана Валерьевича, Какалия Эшсоуа Ивановича, Думаа Хыны Владимировича, которые объявлены в федеральный розыск.

"Прокуратурой [Сухума] проводится доследственная проверка [по инциденту 5 ноября], о которой я информировал и президента Абхазии Бадру Гунбу. В прокуратуру республики уведомления или официального запроса от наших коллег из РФ на сегодняшний день не поступало несмотря на то, что вчера была публикация в СМИ, с которой я ознакомился. Тем действиям, которые имели место на территории Республики Абхазия, оценку должна дать прокуратура Республики Абхазия", - сказал генпрокурор.

Агрба отметил, что правонарушение было как с одной стороны, так и с другой. "Если материалы необходимо будет направить в суд для привлечения лиц к ответственности в зависимости от степени тяжести, это нужно будет сделать по результатам проверки", - подчеркнул генпрокурор. Агрба попросил ежедневно информировать его о ходе проверки, а он будет информировать главу государства.

Как сообщил на совещании прокурор Сухума Алхас Агумава, в прокуратуру ранее обратились с заявлением граждане РФ Иван Рева, Павел Тимофеев и Дмитрий Бутыкин по факту нарушения тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также открытого хищения имущества в особо крупном размере. Прокурор сообщил, что с заявлением также обратился и депутат парламента Абхазии Кан Кварчия. "Все заявления рассматриваются в рамках одной процессуальной проверки", - сказал Агумава.