В Таганроге два дома подлежат сносу после ночной атаки ВСУ

После атаки полностью утрачено имущество у 15 человек из восьми квартир двухэтажного дома на Инструментальной, уточнил губернатор региона Юрий Слюсарь

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. Два дома в городе Таганроге Ростовской области после ночной украинской атаки планируется снести. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

"После атаки полностью утрачено имущество у 15 человек из восьми квартир двухэтажного дома на Инструментальной. Еще одна квартира разрушена в другом доме. Муниципалитет компенсирует расходы на временное размещение. Два дома подлежат сносу. Люди будут расселены в другие квартиры", - написал он.

Слюсарь уточнил, что до 28 ноября будет идти прием заявлений на единовременные выплаты, сейчас комиссии обходят дома.

Он подчеркнул, что для региона это была самая масштабная атака на гражданскую инфраструктуру за весь период СВО.

Слюсарь добавил, что также посетил раненых в больнице. "Врачи делают все возможное, люди получают помощь и внимание. Особо держим на контроле тяжелых пациентов, в том числе пострадавшего, которого доставили в Ростов", - отметил губернатор.

В ночь на 25 ноября ВСУ атаковали Ростовскую область при помощи БПЛА. По данным Минобороны РФ, средствами ПВО над регионом перехвачены и уничтожены 16 беспилотников. Губернатор сообщил, что повреждения получили лакокрасочный цех, склад, ряд социальных объектов, 4 многоквартирных жилых дома, 12 частных домов и 4 автомобиля. Различные ранения получили 10 жителей Таганрога и Неклиновского района, 8 из них были госпитализированы, 3 погибли. Власти Таганрога ввели режим ЧС в районе поврежденных объектов.