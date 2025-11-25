В Таганроге после атаки ВСУ электроснабжение восстановят до конца суток

Газ уже подан частично, отметил губернатор Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. Электроснабжение в городе Таганроге Ростовской области после ночной украинской атаки восстановят до конца суток, газ уже частично подается и также будет восстановлен до конца дня, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

"Аварийные службы продолжают восстанавливать сети. Газ уже подан частично. Электроснабжение и газоснабжение должны полностью вернуть до конца дня", - написал он.

В ночь на 25 ноября ВСУ атаковали Ростовскую область при помощи БПЛА. По данным Минобороны РФ, средствами ПВО над регионом перехвачены и уничтожены 16 беспилотников. Губернатор сообщил, что повреждения получили лакокрасочный цех, склад, ряд социальных объектов, 4 многоквартирных жилых дома, 12 частных домов и 4 автомобиля. Различные ранения получили 10 жителей Таганрога и Неклиновского района, 8 из них были госпитализированы, 3 погибли. Власти Таганрога ввели режим ЧС в районе поврежденных объектов.