В Москве в битцевском проезде загорелся автомобиль

Движение в районе происшествия перекрыли

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Автомобиль загорелся в Битцевском проезде в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В Битцевском проезде произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

Движение в районе происшествия перекрыто. Водителей просят выбирать пути объезда.