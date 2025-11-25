Молния

Обвиняемая в мошенничестве экс-вице-президент "Оборонстроя" обжаловала арест

Дата заседания в Мосгорсуде по жалобе пока не назначена

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Представитель защиты бывшего вице-президента компании "Оборонстрой" Ирины Ясаковой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере, обжаловал ее арест. Об этом ТАСС сообщили в Таганском суде Москвы, куда поступила соответствующая жалоба.

"В суд поступила апелляционная жалоба на избрание меры пресечения в виде заключению под стражу в интересах обвиняемой Ясаковой. Дата заседания в Мосгорсуде по жалобе на ее арест пока не назначена", - говорится в сообщении.

Ясаковой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество), она была арестована 21 ноября. Защита просила отправить ее под домашний арест.

Ирина Ясакова возглавляла несколько подведомственных Минобороны РФ строительных компаний: "Оборонстрой", "Оборонэнерго", "Оборонэкспертиза" и "Оборонстройпроект". Ей грозит до 10 лет лишения свободы.