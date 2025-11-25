В Свердловской области два человека погибли в ДТП

Пострадали четверо, в том числе ребенок

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. В Свердловской области три легковых автомобиля столкнулись на 94-м км трассы Екатеринбург - Шадринск - Курган. В ДТП два человека погибли, четверо, в том числе ребенок, пострадали, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

"Авария случилась на 94-м км федеральной автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган. В столкновении автомобилей Daewoo Nexia, "ВАЗ-2111" и "Нива" два человека погибли, четверо получили травмы", - говорится в сообщении.

На месте аварии погибли водитель Daewoo Nexia и находившаяся за рулем "ВАЗ-2111" женщина. Среди пострадавших - женщина-водитель "Нивы" и три пассажира "ВАЗ-2111", в том числе несовершеннолетняя девочка. "Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь", - отметили в пресс-службе.

Предварительно установлено, что автомобиль "Нива" столкнулся с двигавшимся в попутном направлении "ВАЗ-2111", который после удара вынесло на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение с Daewoo Nexia, после чего в этот же автомобиль врезалась "Нива".