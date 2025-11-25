В Москве рядом с ТЦ "Сфера" опрокинулся автомобиль

На месте работают оперативные службы города

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. ДТП с дальнейшим опрокидыванием автомобиля произошло рядом с ТЦ "Сфера" в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Конюшковской ул. (в районе ТЦ "Сфера") произошло ДТП с дальнейшим опрокидыванием автомобиля. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону Новоарбатского моста затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда.