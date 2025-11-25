Прокурор просит 20 лет для машиниста тепловоза из Дзержинска по делу о госизмене

Гособвинение в качестве дополнительного наказания также просит назначить Дмитрию Савину штраф в размере 320 тыс. рублей с ограничением свободы на срок 1,5 года

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября./ТАСС/. Гособвинение просит приговорить к 20 годам колонии машиниста тепловоза из Дзержинска Дмитрия Савина (внесен в РФ в перечень террористов), обвиняемого в госизмене, пропаганде терроризма и хранении оружия.

"Прошу окончательно назначить Савину Дмитрию Георгиевичу 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания первых трех лет в тюрьме, а в остальной части - в колонии строгого режима", - огласила в минувший вторник в прениях сторон прокурор во Втором Западном окружном военном суде Москвы, где присутствовал корреспондент ТАСС.

Кроме того, гособвинение просит военный суд в качестве дополнительного наказания назначить подсудимому штраф в размере 320 тыс. рублей с ограничением свободы на срок 1,5 года.

Конфискованные в ходе расследования уголовного дела мобильный телефон и видеокамеру гособвинение попросило конфисковать в доход государства.

Машинист тепловоза из Нижегородской области Савин был задержан силовиками 15 марта 2024 года в Дзержинске за расклейку антивоенных листовок. В памяти его мобильного телефона силовики обнаружили фотографии размещенных им на автобусных остановках, фонарных столбах и в электричке листовок с антивоенным призывом и QR-кодом со ссылкой на сайт антироссийского подпольного террористического движения "Атеш", члены которого причастны к совершению диверсионных акций и терактов в РФ. Также следствие установило, что мужчина "разведывал объекты силовых структур" в Нижегородской области для дальнейшей передачи информации об этом члену иностранного террористического движения, который вел с ним переписку под именем Виктория на украинском языке. На одной из переданных украинцам фотографий было изображено здание российского батальона ВС РФ, также обнаружено видео полицейского участка в Дзержинске. Кроме того, в ходе обыска его загородной дачи был обнаружен боевой 9-мм патрон от пистолета Макарова.

Савину в окончательной редакции вменили государственную измену (ст. 275 УК РФ), публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или пропаганда терроризма (ст. 205.2 УК РФ), а также хранение оружия (ст. 222 УК РФ). Судебный процесс по уголовному делу машиниста тепловоза из Дзержинска стартовал в конце мая в Нижнем Новгороде, но в июне военным судом было принято решение о переводе подсудимого в Москву.

Просьба об оправдании

Сам подсудимый вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал и заявил о якобы применявшейся к нему грубой физической силе при задержании и унижениях со стороны правоохранителей, а также сотрудников конвоя, доставивших его на судебное заседание в военный суд во вторник. Однако все эти доводы были опровергнуты соответствующими документами, текст которых был оглашен в суде.

По словам Савина, до задержания он был трудоустроен в Дзержинске на должность электромонтажника в ООО "Садар", а также в ООО "ТЗЛК", поэтому свободного времени на противоправную деятельность у него "быть не могло", террористический сайт заблокирован на территории РФ не был.

Также Савин заявил в суде, что переписку с членом террористической организации "подменили и сфальсифицировали" сотрудники силовых структур, фотосъемок стратегически важных объектов не осуществлял и украинским спецслужбам не передавал, а боевой патрон от пистолета Макарова ему "подбросили" сами силовики. При этом он признал только факт расклеивания антивоенных листовок, так как на момент совершения им преступления радикальное движение не было признано Верховным судом РФ террористическим (22 ноября 2024 года - прим. ТАСС). "Я только знал, что название движения переводится с турецкого на русский язык, как пламя", - подчеркнул подсудимый.

В свою очередь, адвокат Савина попросил оправдать подзащитного "в связи с отсутствием в его действиях состава преступлений". В прениях сторон Савин попросил суд уголовное дело закрыть и прекратить его преследование, так как его "помыслы чисты и не связаны с терроризмом".