На Камчатке вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 5,5 км

Шлейф протянулся на 50 км на восток-северо-восток

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Выброс пепла на высоту более 5 км произошел на вулкане Безымянный на Камчатке. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения.

Читайте также

Могут ли вулканы погубить жизнь на планете

"Эксплозии подняли пепел вулкана Безымянный на 5,5 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 50 км на восток-северо-восток от вулкана", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выброс произошел в 07:40 (22:40 вторника мск). Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности. Это означает, что его активность опасна для местных авиаперевозок.

Как сообщили ТАСС в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, последнее мощное извержение вулкана произошло летом 2024 года, когда столб пепла поднялся на высоту до 12 км. На вулкане фиксируются свечение купола, сход лавин. Туристам приближаться к вулкану не рекомендуется. Самое серьезное в современной истории извержение вулкана Безымянный произошло в 1956 году.

Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 км от поселка Ключи и 350 км от Петропавловска-Камчатского. Он извергается в среднем один-два раза в год.