Прокуратура назвала причину получения травм младенцами в соцучреждении Якутии

Они упали со спальных мест из-за действий другого ребенка, отметили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 26 ноября. /ТАСС/. Младенцы, которые получили травмы и были госпитализированы в Якутске, упали со спальных мест из-за действий другого ребенка 2020 года рождения - воспитанника того же соцучреждения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии.

По данным СУ СК РФ по Якутии, вечером 24 ноября трое малолетних воспитанников республиканского центра содействия семейному воспитанию в возрасте от 1 до 8 месяцев остались без присмотра работников учреждения. Они получили телесные повреждения - черепно-мозговые травмы и ушибы мягких тканей.

"Прокуратурой проводится проверка по факту госпитализации с травмами в учреждение здравоохранения из ГБУ Республики Саха (Якутия) "РЦССВ" двух девочек 2025 года рождения, которых выронил со спальных мест воспитанник этого же учреждения 2020 года рождения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что один ребенок в удовлетворительном состоянии, рекомендовано амбулаторное наблюдение и лечение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).