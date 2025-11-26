На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 5,5 км

Шлейф пепла протянулся на 30 км на восток-северо-восток

ПЕТРОПАВЛОСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Вулкан Шивелуч в Камчатском крае выбросил пепел на высоту 5,5 км. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения.

"Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 5,5 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 30 км на восток-северо-восток от вулкана", - говорится в сообщении.

Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности. Это значит, что его активность опасна для местных авиаперевозок.

Шивелуч - действующий вулкан на Камчатке, состоящий из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч, его возраст - 60-70 тыс. лет. Он находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 км от Петропавловска-Камчатского. В апреле 2023 года Шивелуч выбросил пепел на высоту до 20 км над уровнем моря. Ближайшие населенные пункты ощутили на себе последствия извержения, включая сильный пеплопад. Был введен режим ЧС.