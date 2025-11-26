Суд отпустил из СИЗО генерала Кувшинова по делу о мошенничестве и взяточничистве

Ему назначили домашний арест

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы смягчил меру пресечения арестованному ранее по делу о взяточничестве и хищении бюджетных средств, выделенных на закупку медоборудования для нужд военно-медицинской организации, экс-начальнику 9-го лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) МО РФ Константину Кувшинову. Как уточнил ТАСС один из участников процесса, генерал-майора отпустили из СИЗО под домашний арест.

"Хамовнический районный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия и изменил генералу Кувшинову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в отношении бывшего начальника ФГБУ "9-й ЛДЦ" Минобороны РФ Кувшинова и его заместителя Ирины Кирсановой возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Кирсановой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Генерал Кувшинов занимал должность начальника военно-медицинской организации на Фрунзенской набережной с февраля 2019-го по май 2025 года. До назначения в 9-й ЛДЦ обвиняемый занимал должность начальника лечебно-профилактического управления, был замначальника ГВМУ МО РФ. Вместе с ним и Кирсановой по делу проходят еще три фигуранта, в отношении которых также избрана мера пресечения.

Уголовное дело расследует Главное военное следственное управление СК России. По данным следствия, подведомственная Минобороны РФ военно-медицинская организация заключила в 2022 году государственный контракт с компаниями "Дельрус" и "ТДА-сервис" на приобретение и поставку оборудования на общую сумму свыше 100 млн рублей. Установлено, что замначальника продаж "Дельрус" Игорь Игнатов и коммерческий директор "ТДА-сервис" Александр Хоцин вступили в преступный сговор с руководителем 9-го ЛДЦ генералом Кувшиновым с целью хищения бюджетных денежных средств при выполнении госконтракта. Так, Игнатов, Хоцин и Кувшинов путем завышения стоимости медицинского оборудования совершили хищение более 57 млн рублей, которые распределили между собой.

Также по делу арестован предприниматель Владимир Богданов. Кроме мошенничества, ему предъявлено обвинение по ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия). Силовики в ходе обыска по месту его проживания обнаружили незарегистрированное боевое оружие. Он утверждает, что хранил его законно. В деле могут появиться новые фигуранты и эпизоды совершения преступлений коррупционной направленности, рассказали ранее ТАСС в правоохранительных органах. Расследование уголовного дела в отношении генерала и остальных фигурантов продолжается.