Вулкан Безымянный на Камчатке в четвертый раз выбросил пепел

Высота составила 11 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноября. /ТАСС/.Вулкан Безымянный в Камчатском крае очередной раз выбросил пепел на высоту 11 км. Об этом сообщили в пресс-службе Камчатского филиала единой геофизической службы РАН.

"Эксплозии подняли пепел вулкана Безымянный на 11,4 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 70 км на восток-северо-восток от вулкана", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о выбросах пепла на вулкане на высоту от 5,5 до 10 км.

Как ранее сообщили ТАСС в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, последнее мощное извержение вулкана произошло летом 2024 года, когда столб пепла поднялся на высоту до 12 км. В настоящий момент на вулкане фиксируются свечение купола, сход лавин. Туристам приближаться к вулкану не рекомендуется. Самое серьезное в современной истории извержение вулкана Безымянный произошло в 1956 году.

Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 км от поселка Ключи и 350 км от Петропавловска-Камчатского. Он извергается в среднем один-два раза в год.

