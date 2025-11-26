В Чувашии после атаки БПЛА зафиксировали повреждения в двух домах

Ситуация находится под контролем, отметил глава региона Олег Николаев

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС, архив

ЧЕБОКСАРЫ, 26 ноября. /ТАСС/. Два жилых дома получили повреждения после атаки беспилотных летательных аппаратов в Чебоксарах. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале.

"К сожалению, в результате зафиксированы повреждения в двух жилых домах", - написал Николаев.

По его словам, "ситуация полностью под контролем, угроза атаки отсутствует". Глава Чувашии отметил, что на месте происшествия работают все экстренные службы, оперативно устраняя последствия.

Временно исполняющий полномочия главы города Станислав Трофимов, в свою очередь, в Telegram-канале сообщил, что после проведения всех работ власти приступят к оценке ущерба и восстановлению повреждений.