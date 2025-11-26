В Чебоксарах при атаке БПЛА пострадали два человека

Среди них подросток

ЧЕБОКСАРЫ, 26 ноября. /ТАСС/. Два человека, включая подростка, пострадали в результате атаки БПЛА в Чебоксарах. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Чувашии Олег Николаев.

"Сегодня на наш город Чебоксары совершена массированная атака беспилотных летательных аппаратов вражеских ВСУ", - написал Николаев. По его словам, в результате ЧП пострадали два жителя, один из которых - подросток.

Всем пострадавшим оперативно оказана и оказывается необходимая медицинская помощь, добавил губернатор.

Временно исполняющий полномочия главы города Станислав Трофимов в своем Telegram-канале сообщил, что жильцы близлежащих домов были эвакуированы в школу микрорайона, где дежурит бригада скорой помощи. "Жители, временно эвакуированные из пострадавших зданий, уже возвращаются в свои дома. Мы окажем всю необходимую поддержку тем, кто в ней нуждается", - сообщил Николаев.

Вице-премьер Чувашии Владимир Степанов в своем Telegram-канале отметил, что вместе с врачами на месте в пункте временного размещения работают психологи. "Проводится разъяснительная работа о дальнейших действиях, консультируют компетентные специалисты. Отмечу, что маломобильные жители доставлены для размещения в медицинские организации", - сообщил он.