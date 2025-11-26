В центре Ставрополя загорелся дом на площади 100 кв. м

На месте возгорания работают 35 специалистов и 10 единиц техники

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в одноэтажном жилом доме на площади 100 кв. м в центральной части Ставрополя. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Огнеборцы тушат пожар в городе Ставрополе <...> по улице Дзержинского. Огнем охвачено около 100 кв. м общей площади шестиквартирного одноэтажного дома", - говорится в сообщении.

На месте возгорания работают 35 специалистов и 10 единиц техники.