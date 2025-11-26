В Ставрополе при пожаре в жилом доме погиб человек

Еще один пострадал

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Один погибший найден при тушении пожара в одноэтажном жилом доме в центре Ставрополя, еще один человек пострадал. Возгорание локализовано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Локализация на площади 181 кв. метр. К сожалению, в ходе тушения обнаружен один погибший, еще один человек пострадал", - говорится в сообщении.

Пожар возник в одноэтажном жилом шестиквартирном доме на улице Дзержинского в центральной части города. На месте работают 35 специалистов и 10 единиц техники.